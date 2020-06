Piff will Nummer eins werden

Seine Entscheidung anzutreten war leicht. „Es wurde viel verschlafen in der Gemeinde. Ich bin jung, dynamisch und habe neue Ideen. Ich gehe Dinge anders an, als jemand der 25 Jahre im Geschäft ist.“ Denn sein Alter würde ihm oft als Schwäche ausgelegt, er sieht darin seine Stärke.

Das Programm für die Gemeinde hätte er schon in der Schublade liegen. Details will Piff noch nicht verraten, aber wichtige Punkte werden sein, dass der Lebensstandard erhöht wird und auch neue Betriebe angesiedelt werden. „Es muss keine Industrie sein, aber Büros oder andere Dinge wären Möglichkeiten, wie ein Gewerbepark“, sagt Piff.

In den Wahlkampf wolle er noch nicht ziehen. „Den will ich so kurz wie möglich halten.“ Politische Vorbilder habe er keine, trotzdem seien die Werdegänge mancher Politiker bewundernswert. Über aktuelle Korruptionsaffären regt sich der Jungpolitiker auf. „Diese Politiker haben oft mit dem Bürger nichts mehr zu tun“, sagt Piff. Er sehe auch keine steigende Politikverdrossenheit, sondern „eine Parteiverdrossenheit, was verständlich ist“.

Hauptberuflich betreibt er eine IT-Consulting Firma. „Nebenbei studiere ich noch Politikwissenschaften und Geschichte“, sagt der 22-Jährige, der nicht verheiratet ist. Berufspolitiker zu werden, sei kein Ziel von ihm. „Ich mache es, weil es mir Spaß macht und ich weiß, es kann von einem auf den anderen Tag vorbei sein“, sagt Piff.