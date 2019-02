Picture On: Letzte Chance auf Karten fürs Festival

Das erste Kontingent von Karten für das Picture On Festival in Bildein war innerhalb von Sekunden vergriffen. Kommenden Freitag, 22. Februar, gibt es ab neun Uhr die nächste Chance, eines der begehrten Tickets für die Jubiläumsauflage zu ergattern. An diesem Tag sind die Tickets ausschließlich online via ntry.at und oeticket.com erhältlich. Pro Person können maximal vier Karten geordert werden, um Hamsterkäufe zu vermeiden.

Wie immer am 2. Augustwochenende – also am 9. und 10. August – werden internationale Stars wie die Sisters of Mercy, Manfred Mann's Earth Band und Clawfinger sowie heimische Bands, darunter Krautschädl und Leyya, das 20. Picture On Festival im südburgenländischen Bildein rocken. Das Festival fand erstmals im Jahr 2000 statt. Dabei sind heuer auch die deutsche Wortakrobatin Fiva sowie der australische Beatboxer und Live-Looping-Künstler Dub FX.

Von Anfang an traten in Bildein unter dem Motto „pinkarocken“ jährlich Bands der unterschiedlichsten Musikstile aus dem In- und Ausland auf – von Reggae über Hardrock bis hin zu Ska, Folk und Jazz. Das Festivalgelände befindet sich im Zentrum des 350-Seelen-Dorfes, das an der ungarischen Grenze liegt. Ein Festivalpass kostet 87 Euro, Tageskarten sind um 49 Euro zu haben.