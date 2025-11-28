Bildein wird zur Bühne: Erste Acts fürs picture on 2026 sind fix

Das picture on festival 2026 verwandelt das südburgenländische Dorf Bildein am 7. und 8. August wieder in eine bunte Festivalbühne. Zum Vorverkaufsstart hat das Organisationsteam nun das erste Bandpaket präsentiert.

Mit dabei sind unter anderem die „Bad Boys of Reggae“ Inner Circle, die mit über 50 Jahren Bühnengeschichte erstmals in Bildein auftreten. Ebenfalls bestätigt ist das Duo Cari Cari, das mit frischem Indie-Rock und burgenländischen Wurzeln überzeugt. Die ersten Bands sind fix Für kraftvolle Crossover-Klänge sorgen die H-Blockx, die heuer ihr Debüt in Bildein feiern, und Clawfinger, die nach längerer Pause wieder auf der Bühne des Dorf-Festivals stehen. Mit den britischen Stereo MCs und der österreichischen Ska-Punk-Band Guadalajara setzt das Festival weitere Akzente.

Auch Anna Buchegger und Sodl bereichern das Programm: Die Sängerin steht für genreübergreifenden Dialektpop, während Sodl mit preisgekröntem Indie-Folk vertreten sind. Insgesamt werden rund 30 Acts an zwei Tagen auftreten. Neben dem musikalischen Programm locken erneut zahlreiche Rahmenveranstaltungen: Das Lesungsprojekt „Anschiffen am Pinkastrand“ unter der Intendanz von Christoph F. Krutzler, eine Opening Party am Campingplatz, das Platzkonzert des Musikvereins und der musikalische Dorfspaziergang machen das Festivalerlebnis komplett.