Bildein wird zur Bühne: Erste Acts fürs picture on 2026 sind fix

Das Programm für das Festival in Bildein nimmt Form an – der Ticketverkauf startet Mitte Dezember.
Von Michael Pekovics
28.11.25, 11:16
  • Das picture on festival 2026 findet am 7. und 8. August in Bildein statt.
  • Erste Bands bestätigt, darunter Inner Circle, Cari Cari, Clawfinger, H-Blockx und Stereo MCs.
  • Tickets sind ab 13. Dezember 2025 erhältlich, limitiertes Kontingent.

Das picture on festival 2026 verwandelt das südburgenländische Dorf Bildein am 7. und 8. August wieder in eine bunte Festivalbühne. Zum Vorverkaufsstart hat das Organisationsteam nun das erste Bandpaket präsentiert.

Mit dabei sind unter anderem die „Bad Boys of Reggae“ Inner Circle, die mit über 50 Jahren Bühnengeschichte erstmals in Bildein auftreten. Ebenfalls bestätigt ist das Duo Cari Cari, das mit frischem Indie-Rock und burgenländischen Wurzeln überzeugt.

Die ersten Bands sind fix

Für kraftvolle Crossover-Klänge sorgen die H-Blockx, die heuer ihr Debüt in Bildein feiern, und Clawfinger, die nach längerer Pause wieder auf der Bühne des Dorf-Festivals stehen. Mit den britischen Stereo MCs und der österreichischen Ska-Punk-Band Guadalajara setzt das Festival weitere Akzente.

Auch Anna Buchegger und Sodl bereichern das Programm: Die Sängerin steht für genreübergreifenden Dialektpop, während Sodl mit preisgekröntem Indie-Folk vertreten sind. Insgesamt werden rund 30 Acts an zwei Tagen auftreten.

Neben dem musikalischen Programm locken erneut zahlreiche Rahmenveranstaltungen: Das Lesungsprojekt „Anschiffen am Pinkastrand“ unter der Intendanz von Christoph F. Krutzler, eine Opening Party am Campingplatz, das Platzkonzert des Musikvereins und der musikalische Dorfspaziergang machen das Festivalerlebnis komplett.

Die Tickets für das picture on festival 2026 sind ab Samstag, 13. Dezember, erhältlich – online über oeticket und NTRY Ticketing sowie an mehreren regionalen Verkaufsstellen. Da das Festivalgelände zwischen Kirchturm und Apfelgarten begrenzt ist, ist das Kartenkontingent streng limitiert.

Weitere Informationen gibt es unter pictureon.at.

