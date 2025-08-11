Von Austropop bis Ska-Punk: Bildein feierte 25 Jahre picture on Festival

Wer an diesem Wochenende durch das südburgenländische Bildein ging, traf Festivalfans an jeder Ecke. Das kleine 350-Seelen-Dorf im Südburgenland wurde zur pulsierenden Festivalbühne – und feierte 25 Jahre picture on festival. Rund 3.000 Gäste strömten zwischen Kirchturm und Apfelgarten, die Luft war erfüllt von Gitarrenriffs, Beats und dem Stimmengewirr vieler Dialekte und Sprachen.

Der Höhepunkt am Freitag: Seiler und Speer betraten die Bühne. Noch vor Kurzem spielten sie im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion vor 50.000 Menschen, nun standen sie in Bildein vor einem deutlich kleineren, aber nicht weniger leidenschaftlichen Publikum. Dass es dem Duo gefiel, spürte man.

Das Line-up zeigte, warum Bildein als Ort für Überraschungen gilt: Von Bibiza über Garish, die Opus Band & Schick Sisters und Kreiml & Samurai bis zu Größen wie Refused, Kosheen, Ignite, Ocho Macho oder Kettcar – die Genres reichten von Austropop über Ska-Punk bis Indie-Rock und Hip-Hop. Doch nicht nur Musik hatte Platz. Am idyllischen Pinkastrand wurde erstmals ein Literaturpreis vergeben. Die ungarische Journalistin Melinda Rózsa überzeugte Publikum und Jury und nahm die Auszeichnung als Premierensiegerin entgegen. Beim musikalischen Dorfspaziergang mit Tobias Poetzelberger und Band wurden versteckte Winkel Bildeins gemeinsam mit Bürgermeister und Festivalcrew entdeckt.