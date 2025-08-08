Auftritt von umstrittener Band Kneecap in Wien abgesagt

Ein Konzert der nordirischen Band Kneecap im Wiener Gasometer ist abgesagt geworden. Der Auftritt werde „aufgrund akuter Sicherheitsbedenken seitens der zuständigen Behörden“ abgesagt, teilte der Veranstalter Racoon Live Entertainment am Freitagnachmittag mit. Bereits erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Kneecap hat zuletzt mit pro-palästinensischen Botschaften für Aufregung gesorgt. Veranstalter Racoon Live Entertainment hatte ein Konzert für den 1. September angekündigt. Die Formation tritt für ein unabhängiges Palästina ein. Wegen diversen Parolen wie „Fuck Israel!“ auf der Bühne wurden sie bereits von Festivals wie Hurricane und Southside ausgeladen. Kürzlich verweigerten die ungarischen Behörden Kneecap die Einreise für einen Auftritt beim Sziget-Festival. Der Band werden antisemitische Hassreden und Lobeshymnen auf die militante Hamas vorgeworfen.