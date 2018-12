Picture On 2019: Sisters of Mercy, Manfred Mann und Clawfinger

Das erste Bandpaket für die 20. Auflage des Picture On Festivals in Bildein ist da - und es verspricht eine große Bandbreite musikalischer Unterhaltung, wie man es vom Festival in Bildein, dem Dorf ohne Grenzen gewohnt ist.

Mit den britischen The Sisters of Mercy besucht wohl eine der einflussreichsten Rockbands der 80er-Jahre rund um Gründungsmitglied Andrew Eldritch das 350-Seelen-Dorf Bildein. Mit Manfred Mann´s Earth Band kommen weitere Musiklegenden nach Bildein: Die britischen Rockmusiker rund um den südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann sind seit 1971 gemeinsam unterwegs.

Die schwedischen Crossover-Urgesteine Clawfinger sind nach mehrjähriger Pause wieder auf Tour und bescheren den Pinkarockern ebenso wie die deutsche Wortakrobatin Fiva ein wunderschönes Wiedersehen nach langer Zeit. Beide Acts eroberten schon in vergangenen Ausgaben die Herzen der Festivalbesucher.

Mit dem australischen Beatboxer und Live-Looping-Künstler Dub Fx bestreitet das picture on festival ein bisher eher unbekanntes Terrain: der Musiker verbindet bei seinen spektakulären Liveshows so einige Genres und passt damit perfekt in die bunte Festivalphilosophie: von Dub über Hip-Hop bis hin zu Drum and Bass. Die österreichischen Mundartrocker Krautschädl gehen 2019 auf Abschiedstournee und wollen dabei Bildein auf keinen Fall verpassen und werden für einen denkwürdigen Abend sorgen.

Die Oberösterreicher Leyya können ohne Zweifel als die österreichische Electronic-Pop-Band der Stunde bezeichnet werden. In Österreichs Indie-Welt führt derzeit kein Weg an der gebürtigen Burgenländerin Mira Lu Kovacs und ihrer Band Schmieds Puls vorbei. Ihr Zauber an Instrument und Stimme passt perfekt in den idyllischen Apfelgarten.

Bei Gnackwatschn, die Ska-, Punk- und Volksmusik-Einflüsse herrlich schräg kombinieren, lautet das Motto: Tanzen! Die Gewürztraminer, die bereits beim spätsommerlichen Buschenschank im Apfelgarten zu überzeugen wussten, kommen in großer Besetzung mit Gmischten Satz in den Apfelgarten.

Für das neue Jahr haben die Organisatoren weitere Ankündigungen und Informationen zu neuen Bands und dem Lesungsprojekt Anschiffen angekündigt. Das erste Ticketkontingent für das bewusst klein und familiär gehaltene Festival war in kürzester Zeit vergriffen. Ein zweites Kontingent - und damit die letzte Chance auf Karten _ wird am 22. Februar in den Verkauf gehen.