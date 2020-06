Pflegefamilien gesucht: 7 muss eine Glückszahl sein

Mama, Mama", versucht die 10-jährige Janine auf sich aufmerksam zu machen, während Edith Marlovits gerade das drei Monate alte Nesthäckchen füttert und dabei von der bald zweijährigen Kathlyn allzu heftig umarmt wird. Patricia, die im kommenden Herbst ihre Ausbildung zur Kindergartenpädagogin beginnt, versucht der Mutter buchstäblich den Rücken frei zu halten: Im Einfamilienhaus am Rande einer Neubausiedlung in Zillingtal ist immer was los.

Kein Wunder, denn Edith Marlovits und ihr Mann Harald, der sein Brot als Notfallsanitäter in Wien verdient, sind seit zehn Jahren Pflegeeltern. Neben den drei leiblichen Kindern Viktoria, Maximilian und Konstantin leben derzeit vier Pflegekinder im gemeinsamen Haushalt – Janine und Patricia auf Dauer und die beiden Kleinen im Rahmen der "Krisenpflege" nur vorübergehend.