Pflegefall Gemeindefinanzen

Insgesamt stünden die Gemeinden ein Jahr vor der Kommunalwahl aber positiv da, betonte Landesrätin Astrid Eisenkopf ( SPÖ), die am Dienstag in Eisenstadt mit den Spitzenbeamtinnen Brigitte Novosel und Andrea Deutsch die Finanzstatistik 2015 präsentierte. Gesamteinnahmen von rund 646 Millionen Euro in allen 171 Gemeinden stehen Gesamtausgaben von rund 563 Millionen gegenüber. Der Schuldenstand konnte minimal gesenkt werden und liegt bei 312,3 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf 1086 Euro.

Neben Strem ist noch eine Handvoll Gemeinden in finanzieller Schieflage, über Neusiedl am See und Eberau (beide ÖVP) hat der KURIER oft berichtet. Weitere Kommunen wollte Eisenkopf nicht nennen. "Rote Gemeinden mit roten Zahlen werden von der Landesrätin verharmlost", meldete sich Eisenkopfs Vorgänger Franz Steindl ( ÖVP) zu Wort.

Dezidiert nicht zu den Problemgemeinden gehöre laut Eisenkopf Pinkafeld, das in fünf Jahren zwei Millionen Euro einsparen muss und wo Novosel SPÖ-Stadträtin ist. Sie bekräftigte, dass sie mit Pinkafelder Akten nie befasst sei und so keine Unvereinbarkeit sehe. Es sei denn, sie werde Bürgermeisterin? "Das kann ich ausschließen", sagt Novosel lachend.