Pfarrer zeigte Ehrenbeleidigung an: Freispruch nach Berufung

Die Vorgeschichte: Der Vorfall hatte sich am 29. April 2017 in Kroatisch Minihof ereignet. In einem Wortgefecht in der Sakristei und außerhalb der Kirche nannte Horvath den Geistlichen „mujo muselmann“, übersetzt in etwa „Kasperl du, Moslem“. Windisch sagte zu Blazevic, „du bist kein Priester, kein Franziskaner, sondern nur der Bozi“.