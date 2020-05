Pfandleiher: Schnelles Geld gegen Ware

Zwei Eheringe gegen 150 Euro bar auf die Hand. Die ganze Transaktion dauert nur wenige Minuten, in drei Monaten läuft der Pfandschein aus und die Liebesbeweise können ausgelöst werden. Bedenken hat Mario Klein keine. "Am Anfang war es noch schwer, aber man kann sich nicht dauernd darüber Gedanken machen", erklärt der Pfandleiher aus Heiligenkreuz, Bezirk Jennersdorf. Denn seine Kunden sind diejenigen, die von der Bank keinen Kredit bekommen.



Er ist der einzige seiner Zunft im Burgenland und betreibt die Pfandleihe seit 2006. Autos, Schmuck, Elektrogeräte - alles, was von Wert ist, wird belehnt. "Bis zu 60 Prozent des Wertes bekommen die Kunden bar ausgezahlt", erklärt Klein, der auch eine Autowerkstatt betreibt. In den Anfängen seien meist nur "ärmere Leute" zu ihm gekommen. Seit 2008 hat sich das radikal geändert. "Als die Wirtschaftskrise begann, sind aus allen Schichten Leute gekommen. Vom Rechtsanwalt bis zum Unternehmer", sagt Klein. Die Banken hätten immer weniger Kredite gegeben. "Eine Bonitätsprüfung kann bis zu drei Tage dauern, bei mir hat man das Geld in ein paar Minuten."