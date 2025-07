"Per pedes" vom Mittelburgenland zu Europas Heiligtümern

Als Jakobsweg wird eine Anzahl von Pilgerwegen durch Europa bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galicien (Spanien) zum Ziel haben.

Auch Stefan Guczogi blickt gerne auf die Zeit zurück: „Ohne Vor-Reservierung erhielten wir meist in Privatquartieren eine Übernachtungsmöglichkeit – einmal nahmen wir auch eine ,Matten-Herberge‘ mit über 100 Personen in Anspruch.“

Die nächste große Pilgerreise führte das Trio von Steinberg über Zagreb, Padua und Sansepolcro bis in die Ewige Stadt Rom. Otmar berichtet: „Dort trafen wir zufällig den Wiener Kardinal Christoph Schönborn vor dem Petersdom. Er war sehr erfreut, Österreicher in Rom zu treffen.“ Anschließend nahmen sie Medjugorje in Bosnien-Herzegowina in Angriff – jenen Ort, an dem 1981 von sechs Kindern Marienerscheinungen berichtet wurden. Startpunkt dieser Etappe war Zagreb.

Tschenstochau und Tours

Auch die südpolnische Stadt Tschenstochau mit der Schwarzen Madonna war Ziel einer Pilgerwanderung des umtriebigen Trios – der Weg dorthin führte von Steinberg über die Slowakei nach Polen.