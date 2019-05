Pensionist sprang auf Motorhaube von Fluchtauto – schwer verletzt

Wilde Szenen spielten sich Freitagvormittag in Purbach, Bezirk Eisenstadt Umgebung, ab. Ein 78-jähriger Mann und seine 74-jährige Frau hoben eine größere Summe Bargeld von der Bank ab. Danach fuhren die beiden zu einem Supermarkt in der Gemeinde, um ihre Einkäufe zu erledigen

„Während die Ehefrau in das Geschäft ging, wartete der 78-jährige Mann im Pkw auf dem Parkplatz“, erklärt Polizeisprecher Johannes Kollmann. Ein ungarisches Fahrzeug parkte sich neben dem Auto des Pensionisten ein – der Beifahrer stieg aus und ging zur Beifahrertür des 78-Jährigen. Er lehnte sich mit einer ausgebreiteten Landkarte in das Fahrzeug und fragte nach dem Weg nach Wiener Neustadt. „Einige Sekunden später entfernte sich der Mann wieder vom Auto, stieg in den anderen Pkw ein und sein Komplize fuhr los“, sagt Kollmann.