Pendeln nach Graz: Landesrat kündigt neue G1 Linie für Süden an

Öffi-Verkehr – das ewige Sorgenkind?

Rund drei Stunden dauert die Fahrt von Kittsee im Bezirk Neusiedl am See nach Kalch im Bezirk Jennersdorf. Mit dem Pkw. Will man diese Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) zurücklegen, braucht man zwischen 5 und 7 Stunden. Auch die Reise von der Landeshauptstadt Eisenstadt nach Oberwart dauert mit dem Bus 1,5 Stunden – im Idealfall. Denn Direktverbindungen gibt es nur zwei: eine um 14.30 Uhr, die andere um 16.30 Uhr. Mit Umsteigen kann die Strecke, die mit Pkw knapp über eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt, auch gut und gerne 3 Stunden dauern.