Patientin begrapscht: Arzt wurde verurteilt

Sie kam wegen einer Erkältung zum Arzt, am Dienstag traf die 32-Jährige den Herrn Doktor wieder vor Gericht. Wie der KURIER berichtete, soll ein 71-jähriger Mediziner seiner Patientin bei der Untersuchung die Brüste massiert haben, um sich sexuell zu erregen. Der pensionierte Arzt musste sich am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verantworten. Er bekannte sich nicht schuldig.

Der Mediziner war als Vertretungsarzt tätig, als die Patienrin in die Praxis kam. "Ich war sehr verkühlt und hatte brennende Schmerzen in der Brust", sagt die 32-Jährige. Nachdem er sie abgehört hatte, habe ihr der Doktor die Brust abgetastet. "Er hat mit der Hand in den BH gegriffen. Die Untersuchung war ganz anders als beim Gynäkologen. Es war sehr unangenehm, mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen."