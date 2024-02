Passionsspiele 2026 erstmals aus der Sicht von Maria Magdalena

"Mirjam – Stark wie der Tod ist die Liebe" – das ist der Titel des neuen Passionstextes, der zum 100-jährigen Jubiläum in St. Margarethen für einiges Aufsehen sorgen wird. Allerdings erst im Jahr 2026.

"Höchste Zeit, dass auch die Passionsspiele in St. Margarethen weiblicher werden", umreißt Pfarrer Geier die Motivation zur Neuadaption, die eine Frau in den Mittelpunkt rückt, die sehr wichtig im Leben Jesu war: Maria Magdalena.

Dann wird die Passionsgeschichte erstmals aus weiblicher Perspektive erzählt: Mirjam – Maria Magdalena – blickt 20 Jahre nach den Ereignissen in Bethanien und Jerusalem auf Jesu Wirken zurück und verarbeitet ihre Erinnerungen und nachwirkenden Eindrücke im Gespräch mit anderen Figuren aus dem Johannesevangelium.

"Unter ihrem hebräischen Namen 'Mirjam' lässt sie uns an der weiblichen Perspektive auf die Passion teilhaben. Das ist eine Sicht, die in der männerdominierten Kirche bisher vernachlässigt wurde", sagt Geier, der den neuen Text bei der Vollversammlung am vergangenen Sonntag präsentiert hat.

Neue Regie und Musik

Das sind aber noch nicht alle Neuerungen für das 100-jährige Jubiläum in zwei Jahren. Für die Regie wurde mit Manfred Waba ein „Steinbruch-Profi“ gewonnen, der in den vergangenen 30 Jahren an mehr als 130 Bühnenproduktionen Anteil hatte. Der Podersdorfer gestaltete von 1996 bis 2014 die Bühnenbilder der Opernfestspiele im Steinbruch St. Margarethen und führte 2010 bei der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" Regie.