Parteimanagerin Hajdusich startet Mission „Verbleib im Landtag“

Mit Kreativität und Aktionismus will Hajdusich, die schon als Zehnjährige gegen die Schließung der Siegendorfer Zuckerfabrik marschiert ist, das fehlende Geld wettmachen. Die Sozialmanagerin, die behinderte Jugendliche in Spanien und Wohnungslose in Österreich betreut hat, kümmert sich nun darum, dass Grüne nach 2020 noch ein Obdach haben. Ihr eigener Vertrag läuft bis Frühjahr 2021. Ein gutes Omen? Hajdusich: „Ich glaube an die grüne Idee“.