Parteien offen für Direktwahl des Landeshauptmannes

"Budget für Zukunft und Zusammenhalt"

Die erste Budgetrede von Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil ( SPÖ) am Donnerstagabend unterschied sich schon äußerlich von den 18 Vorträgen seines Vorgängers Helmut Bieler. Doskozil verzichtete auf die Verlesung eines fertigen Textes und orientierte sich in seiner rund 30-minütigen Rede an einer Aufstellung mit Eckdaten.

Der seit elf Monaten amtierende Ressortchef präsentierte im Landtag für 2019 einen ausgeglichenen Landeshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 1,16 Milliarden Euro (plus 20 Millionen gegenüber 2018); Der Schuldenstand im Kernhaushalt sinkt um weitere zwei Millionen auf 270 Millionen Euro. „Wir investieren in Zukunft und Zusammenhalt“, sagte Doskozil.

Mehr als 40 Prozent des Budgets fließen in Soziales und Gesundheit; die Ausgaben für Pflege steigen um 8,1 Prozent auf 114,3 Millionen Euro. Fast ein Viertel des Haushalts ist für Bildung und Sport reserviert. Mehr investiert wird in Kinderbetreuung und FH-Angebot. Auf Rekordniveau sind die Investitionen: 268 Millionen Euro (plus 11,2 Mio.). Fast um ein Drittel gesunken sind hingegen die Ausgaben für Asylwerber (auf 14,9 Millionen Euro).

Ab 2019 will Doskozil, „eine Bio-Wende“. Ein Plan soll helfen, das Land zum Vorzeige-Pflegeland zu machen, der Masterplan Gesundheit die Versorgung absichern und in der Bildung möchte der Finanzlandesrat die Nachmittagsbetreuung und den Englischunterricht an Volksschulen ausbauen.