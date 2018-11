Parndorf: Proteste gegen geplante Öffnungszeiten

„Ursprünglich wurde die Petition von einer Mitarbeiterin des Outlet Centers ins Leben gerufen. Wir haben diese aber übernommen, um sie vor möglichen Sanktionen zu schützen“, erklärt Johann Tesarek, Regionalsekretär des ÖGB im Bezirk Neusiedl am See. „Wir wollen damit seitens der Gewerkschaft wieder auf das Thema aufmerksam machen.“ Tatsächlich ist es seit dem Ansuchen des Managements auf Ausweitung der Öffnungszeiten bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See im Juni nach anfänglichen Protesten ruhig um die Angelegenheit geworden.

Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte, wonach der Antrag wieder zurückgezogen wurde. Allerdings bestätigt das Center Management auf KURIER-Anfrage, dass der Plan weiter aufrecht sei: „Wir sind nach wie vor in Gesprächen mit den Behörden und loten die Möglichkeiten aus“, sagt Center Manager Mario Schwann.

Derzeit hat das Outlet Center täglich ab 9.30 Uhr geöffnet – von Montag bis Donnerstag bis 20 Uhr, am Freitag bis 21 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr. In Summe ergibt das eine Gesamtöffnungszeit von 61,5 Stunden. Laut Gesetz sind allerdings pro Woche innerhalb des Zeitraums 6 bis 21 Uhr bis zu 72 Stunden pro Woche möglich.