Doskozil sagt längere Einkaufssamstage in Parndorf nach Kritik ab

Die von der Handelsgewerkschaft GPA kritisierten verlängerten Samstagsöffnungszeiten im Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) kommen nun doch nicht. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird die entsprechende Verordnung widerrufen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Diese hätte den Shops ermöglichen sollen, im November und Dezember bis 20 Uhr statt wie bisher bis 18 Uhr offen zu halten.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten sei in Abstimmung mit dem Management des Designer Outlet Centers als einmaliges Pilotprojekt geplant gewesen, um mögliche Veränderungen von Kaufkraftabflüssen zu evaluieren, hielt das Amt der burgenländischen Landesregierung fest. Nachdem die Verordnung am vergangenen Freitag erlassen wurde, hätten sich aber einige Mitarbeiter und Shopbetreiber gemeldet und sich dagegen ausgesprochen.

