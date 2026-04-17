Fünf Autos in Flammen: Großeinsatz in Parndorf

Nur wenige Stunden nach einem Fahrzeugbrand auf der A4 Ostautobahn ist es am Abend im Ortsgebiet von Parndorf erneut zu einem Einsatz gekommen. Um 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand alarmiert. Bereits während der Anfahrt waren eine deutliche Rauchsäule und Feuerschein sichtbar. Nach der Erkundung erhöhte Einsatzleiter BI Manuel Samwald die Alarmstufe auf B2 und veranlasste eine weitere Sirenenauslösung.

Beim Eintreffen standen drei Fahrzeuge in Vollbrand, auf zwei weitere hatte das Feuer bereits übergegriffen. Auch eine angrenzende Böschung war betroffen. Erheblicher Sachschaden an fünf Fahrzeugen Zwei Atemschutztrupps bekämpften den Brand mit HD-Rohr und Schaumschnellangriff. Nach kurzer Zeit konnte „Brand unter Kontrolle“ gemeldet werden, anschließend folgten Nachlöscharbeiten. Die Brandursachenermittlung wurde nach „Brand aus“ aufgenommen, die Ursache ist derzeit noch unbekannt. An insgesamt fünf Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. 25 Einsatzkräfte standen mit mehreren Fahrzeugen bis 22:15 Uhr im Einsatz.

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