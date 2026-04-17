Feuerwehr

Fünf Autos in Flammen: Großeinsatz in Parndorf

Mehrere Fahrzeuge brannten im Ortsgebiet von Parndorf. Bereits Stunden zuvor war die Feuerwehr auf der A4 im Einsatz.
17.04.2026, 10:38

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Starke Flammen und dichter Rauch umgeben mehrere Autos, während Feuerwehrleute versuchen, das Feuer zu löschen.

Nur wenige Stunden nach einem Fahrzeugbrand auf der A4 Ostautobahn ist es am Abend im Ortsgebiet von Parndorf erneut zu einem Einsatz gekommen. Um 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand alarmiert.

Bereits während der Anfahrt waren eine deutliche Rauchsäule und Feuerschein sichtbar. Nach der Erkundung erhöhte Einsatzleiter BI Manuel Samwald die Alarmstufe auf B2 und veranlasste eine weitere Sirenenauslösung.

Beim Eintreffen standen drei Fahrzeuge in Vollbrand, auf zwei weitere hatte das Feuer bereits übergegriffen. Auch eine angrenzende Böschung war betroffen.

Erheblicher Sachschaden an fünf Fahrzeugen

Zwei Atemschutztrupps bekämpften den Brand mit HD-Rohr und Schaumschnellangriff. Nach kurzer Zeit konnte „Brand unter Kontrolle“ gemeldet werden, anschließend folgten Nachlöscharbeiten. Die Brandursachenermittlung wurde nach „Brand aus“ aufgenommen, die Ursache ist derzeit noch unbekannt. An insgesamt fünf Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. 25 Einsatzkräfte standen mit mehreren Fahrzeugen bis 22:15 Uhr im Einsatz.

Mehrere Autos stehen auf einem Parkplatz, während zwei Fahrzeuge in Flammen stehen und dichter Rauch aufsteigt.

Fahrzeugbrand: Fünf Autos in Flammen, Feuerwehr im Großeinsatz.

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Bereits am Nachmittag war die Feuerwehr bei einem Pkw-Brand auf der A4 Ostautobahn gefordert. Aufgrund einer Baustelle und geänderter Spurführung erfolgte die Brandbekämpfung unter Teilsperre über eine Betonschutzwand. Das Fahrzeug wurde gelöscht und anschließend geborgen, zudem wurden ausgetretene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Auch bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten. Insgesamt standen 16 Kräfte bis 16:40 Uhr im Einsatz.

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