Parkhaus als erster Schritt in Richtung Krankenhaus-Neubau

„Für die Zufahrt wird bereits ein Konzept ausgearbeitet“, sagt Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner. Ein Kreisverkehr, der von der Umfahrung B63a führt, sei geplant. Auch an einer neuen Parkraumbewirtschaftung wird in der Stadtgemeinde gearbeitet. „Sonst parken weiter alle in den Gassen rund ums Spital und das Parkhaus ist leer“, meint Rosner. Ausnahmen solle es nur für Anrainer geben. In der Innenstadt wird ebenfalls ein Konzept für die Bewirtschaftung der Parkflächen ausgearbeitet.