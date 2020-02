Parken kostet und wird nun auch bestraft

„Ich habe einen Arzttermin und überlege noch, wie viel ich in den Automaten werfe“, sagt Franz Lechner. Der Hartberger parkt in der Röntgengasse beim Ärztezentrum. Seit heute sind die Parkplätze dort und in anderen Gassen rund ums Krankenhaus gebührenpflichtig. In der Sportlände etwa, wo vor wenigen Wochen noch oft Chaos mit den Dauerparkern herrschte, ist am Montagvormittag kein Auto zu sehen. Trotz drei Ticketautomaten in der Nebenstraße parkt niemand hier. „Ja, hier stehen kaum Autos“, sagt ein Parksherriff, der heute noch gemeinsam mit seinen Kollegen auf Streife geht. „Bis jetzt haben wir noch keine negativen Meldungen bekommen“, sagt der Sicherheitsdienstmitarbeiter beim KURIER-Lokalaugenschein. Generell sei die Disziplin der Autofahrer gut. Trotzdem haben die Ordnungshüter gegen Mittag schon fünf Strafmandate ausgeteilt.

Die Vorbereitungen zur Parkraumbewirtschaftung rund ums Krankenhaus waren lange. „Wir haben dieses Vorhaben in 17 Gemeinderats- und Stadtratssitzungen besprochen, oft waren auch Juristen und Experten dabei“, sagt ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner. Trotzdem gab es zuletzt Kritik von den Oppositionsparteien.