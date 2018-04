Paradiesischer Frühling soll Tourismus ankurbeln

Gestartet wird der Paradiesfrühling am 27. April mit der Wein Trophy im Gasthaus Fandl in Steinfurt. Das erste Wochenende steht ganz im Zeichen der Tage der offenen Kellertür. „Im Vorjahr konnten wir rund 3000 Besucher begrüßen, heuer wollen wir das toppen“, sagt Obmann Thomas Schreiner.

Die Kooperation mit den Paradiesbetrieben funktioniere sehr gut. Da stimmt auch Paradies-Obmann Thomas Wachter zu: „Es ist der Start etwas gemeinsam zu machen.“ Die Paradiesbetriebe setzen heuer auf Erlebnisse und den Blick hinter die Kulissen. Von 19. bis 20. Mai öffnen die 40 Mitgliedsbetriebe ihre Türen. Zwischen diesen Veranstaltungen gibt es den Frühling auf der Schnaps-Genuss-Meile in Kukmirn am 5. Mai oder die Uhudlerführung im Kellerviertel Heiligenbrunn am 12. Mai. Für aktive Gäste gibt es den musikalischen Gipfelsturm auf den Geschriebenstein oder E-Bike Touren auf 260 Kilometer Paradiesrouten.