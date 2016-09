Panzer und Drohnen an der Grenze

Das Bundesheer ist seit dem Vorjahr in Assistenzleistung für das Innenministerium tätig. 884 Soldaten sind derzeit im Burgenland, der Steiermark, Kärnten und in Wien im Einsatz, erklärt Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. In Wien überwachen die Soldaten die Botschaften.

Das größte Kontingent mit drei Kompanien bzw. 440 Soldaten ist im Burgenland stationiert. Die burgenländisch-ungarische Grenze wurde im Juli in einem österreichweit ersten Testlauf auch mittels sechs Drohnen aus dem Luftraum überwacht. Seit Kurzem sind auch zwei gepanzerte Fahrzeuge im Burgenland sowie einer an der slowenisch-steirischen Grenze in Spielfeld abgestellt. Die „Husaren“ sollen noch bis Ende des Monats an der Grenze eingesetzt werden, danach wird evaluiert.

Im Burgenland haben Polizei und Bundesheer seit April 3973 illegale Grenzgänger aufgegriffen, knapp die Hälfte der Aufgriffe (1820) erfolgte durch das Bundesheer. „Es handelt sich aber keineswegs um einen Wettbewerb zwischen Polizei und Bundesheer“, erklärt Burgenlands Militärkommandant Gernot Gasser. Und er stellt auch gleich eines klar: „Wir sind im Assistenzeinsatz, das Innenministerium legt die Spielregeln fest.“

Etwa 60 Grenzübergänge sowie die Grüne Grenze werden in dem östlichen Bundesland überwacht. Die 17 großen Grenzübergänge kontrolliert die Polizei alleine. Hotspot ist das Nordburgenland rund um den Übergang in Nickelsdorf.