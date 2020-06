Pannonische Tafel: Nächster Standort in Oberpullendorf

Die Menschen aus Oberpullendorf kommen oft in Fahrgemeinschaften zu uns", erklärt Andrea Roschek, Geschäftsführerin der Pannonischen Tafel. Doch das Pendeln nach Eisenstadt hat bald ein Ende. "Am 20. Juli eröffnen wir unsere Niederlassung in Oberpullendorf", freut sich Roschek. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun für die Mitarbeiter der Tafel. "Wir wollten schon vor etwa einem Jahr expandieren, damals scheiterte es am Geld." Doch nach einem Vortrag von Roschek vor dem Lions Club waren die Clubmitglieder so angetan, dass sie ihre Unterstützung zusagten. "Der Lions Club bezahlt uns die Miete, Betriebskosten, ein Auto und sogar anfallende Reparaturkosten", erklärt Roschek.