Pannonien zieht die Unternehmen an

Die Betriebe schießen im Burgenland buchstäblich wie die Schwammerl aus dem Boden. Erst Anfang dieser Woche wurden Pläne für die Errichtung eines Logistikzentrums der Möbelhausgruppe XXXLutz in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) bekannt. Am Donnerstag erfolgte der nächste Spatenstich: Nur wenige Kilometer entfernt, in Parndorf, soll ein weiteres Logistik-Lager entstehen. Das Investitionsvolumen: 2,7 Millionen Euro.

3000 Quadratmeter groß soll die neue Betriebsanlage sein, wenn sie Ende des Jahres fertiggestellt wird. Das Gebäude werde den Geschäften des Outlet-Centers als Zwischenlager dienen, zudem soll hier der Bohmann-Verlag unterkommen. Bürgermeister Wolfgang Kovacs zeigt sich erfreut ob des Investors, der selbst aus Parndorf kommt: Das Projekt geht von einer Unternehmergruppe rund um den burgenländischen Fußballpräsidenten Gerhard Milletich aus.