Pärchen ging im Burgenland auf Diebstour

Einem kriminellen Pärchen aus Ungarn ist am Freitag das Handwerk gelegt worden: Ein 31-jähriger Mann und eine 23-jährige Frauen stahlen im Designer Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) Kleidung im Wert von rund 740 Euro. Als Angestellte das Diebesgut entdeckten, wollte das Duo flüchten und lieferte sich mit einem Sicherheitsmann eine Verfolgungsjagd. Kurz darauf klickten für den Mann die Handschellen, die Frau wurde angezeigt, so die Sicherheitsdirektion heute, Samstag.

Die erbeutet Ware stammt aus vier Geschäften des Shopping-Centers. Das Pärchen soll laut Exekutive mit dem Motiv, in Parndorf auf Diebestour zu gehen, nach Österreich gefahren sein. Der 31-Jährige wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Vermutlich nur wenige Stunden zuvor kam es ebenfalls in Parndorf zu einem Einbruch: Unbekannte drangen in eine Vereinshütte ein und nahmen offenbar alles mit, was darin gelagert war: Getränke, Trinkwasserkisten, Notstromaggregate, Rasentrimmer, eine Propangasflasche sowie 35 Liter Benzin, eine Schiebetruhe und ein Modellflugzeug. Auch Grillkohle und -tassen sowie diverse andere Gegenstände wurden erbeutet. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.