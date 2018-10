Ozon: Die Luft zum Atmen wird besser, aber mehr Feinstaub

Am 20. August des heurigen Jahres stieg die Ozon-Belastung im Burgenland über den ersten Grenzwert, die sogenannte Informationsschwelle (Anmerkung: 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft).

Gemessen wurde der Wert in der Messstation Kittsee – es war der einzige Tag im Jahr 2018, an dem die Ozon-Belastung einen nennenswerten Anstieg verzeichnete. Und das, obwohl der heurige Sommer ähnlich heiß war wie jener vor 25 Jahren.

Damals schlug das Warnsystem weitaus öfter an als heute. Insgesamt 66-mal wurde 1993 der erste Ozon-Grenzwert überschritten, 25-mal in Eisenstadt, 21-mal in Kittsee, 18-mal in Illmitz und zwei Mal in Oberwart.