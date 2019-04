Oster-Abenteuer auf der Ruine Landsee

Doch nicht nur zu Ostern lockt die Ruine Besucher an. Die erstmals im Jahr 1263 erwähnte Festung zieht jährlich etwa 10.000 bis 12.000 Interessierte an. Dass die historischen Gemäuer der einst größten Wehranlage Mitteleuropas aus dem 12. Jahrhundert in Schuss bleiben, dafür sorgt der Verschönerungsverein der 300-Seelen-Ortschaft das ganze Jahr über. Um die Instandhaltung des Bollwerkes zu sichern bekommt der Verein, der mit dem Eigentümer Esterházy einen Pachtvertrag bis 2020 hat, Förderungen. Einen Teil der finanziellen Mittel sichert sich der Verein durch Veranstaltungen. Auch heuer sind wieder einige Events angesagt, sagt Vereinsobmann Robert Stocker. Nach dem Mittelalterfest im Mai steht etwa das „Weisenblasen“ im Juli auf dem Programm.

Wer die historischen Gemäuer genauer erkunden möchte, der wendet sich am besten an Elisabeth Schütz. Mit Detailwissen und Schmäh führt sie die Besucher durch bis zum „Don Jon“: Von der Aussichtsplattform des Burgfried kann man bei schönem Wetter bis zum Neusiedler See schauen.

Für Kinder bietet die augebildete Natur- und Landschaftsführerin Schütz spezielle Workshops an. Dabei werden wie unter anderem früher Butter und Schlagobers hergestellt. „Die Ruine ist ein wichtiges Kultur- und Bildungsangebot in der Region. Und für uns ist sie auch Heimat.“

www.landseeaktiv.at