Ortschaft macht gegen Handymasten mobil

In der idyllischen, knapp 600-Seelen-Ortschaft Buchschachen ist man besonders stolz auf die „intakte, unvergleichlich schöne Naturlandschaft in der Ramsar-Region“. Doch die Idylle ist getrübt. Grund dafür sind die Pläne des Mobilfunkbetreibers A1, einen Sendemasten in dem Gebiet zu errichten. Eine Bürgerinitiative macht nun gegen das Projekt mobil. Bei der Bauverhandlung am Mittwoch haben die Projektgegner einen Kran aufgestellt, der die Höhe des geplanten – 36 Meter hohen – Masten simulieren sollte.

Doktor Karl Kumpfmüller, Berater der Bürgerinitiative sowie der Gemeinde, spricht sich aus mehreren Gründen gegen die Pläne des Mobilfunkbetreibers aus. „Der Masten würde mitten im Stögersbachtal errichtet und würde eine seltene Naturlandschaft unwiederbringlich zerstören.“ Man könne nicht für den sanften Tourismus werben und dann so ein Projekt realisieren. Außerdem bestünde gar kein Bedarf an einem Hochgeschwindigkeitsnetz mittels Mobilfunk. Erst vor zwei Monaten habe man Breitband übers Festnetz installiert.