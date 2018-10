„Von Anfechtungen habe ich genug“

Manfred Kölly hat es wieder geschafft: Der seit 2002 amtierende LBL-Ortschef von Deutschkreutz erreichte bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag 56,2 Prozent der Stimmen, sein ÖVP-Herausforderer und Vizebürgermeister Andreas Kacsits kam auf 43,8 Prozent. Von den knapp 3000 Wahlberechtigten in der Blaufränkischgemeinde hatten 83 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.

Im KURIER-Gespräch am Sonntagabend zeigten sich beide Spitzenkandidaten sehr zufrieden. Rund dreihundert Stimmen Vorsprung seien schließlich keine Kleinigkeit, verwies der 64-jährige Kölly vom Bündnis Liste Burgenland auf den respektablen Abstand. Und Kacsits wertet es als großen Erfolg, einen „seit 16 Jahren amtierenden Bürgermeister in die Stichwahl gezwungen zu haben“. Dass die ÖVP in Deutschkreutz wieder einen Vizebürgermeister stelle, sei das beste Ergebnis seit „sehr langer Zeit“. Bei der Wahl vor vier Wochen hatte Kölly so stark verloren, dass er die absolute Mehrheit mit 49,1 Prozent knapp verfehlte, Kacsits legte stark zu und war damals auf 29,7 Prozent der Stimmen gekommen; der Kandidat der früheren Bürgermeisterpartei SPÖ wurde Dritter und war bei der Stichwahl am gestrigen Sonntag nur noch Zuschauer.