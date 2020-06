Opposition blitzte mit Kritik ab

Nach Ende der Begutachtungsfrist trafen die fünf Landtagsparteien am Donnerstagnachmittag zu einer allerletzten Verhandlungsrunde in Sachen Verfassungsreform zusammen. Das Treffen dauerte länger als geplant und verlief zuweilen recht lautstark.

Kurz nach 17 Uhr war klar: An dem von Rot und Schwarz Mitte September paktierten Entwurf ändert sich bis auf drei vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes angeregte Präzisierungen nichts mehr. Vor allem die von der Opposition am heftigsten kritisierte Anhebung des Klubstatus von zwei auf drei Mandate bleibt. Im Dezember soll die Reform beschlossen werden und am 1. Jänner 2015 in Kraft treten – das novellierte Landesrechnungshofgesetz erst 2016. Der Landesrechnungshof darf in fünf Jahren nur zehn Gemeinden prüfen und bekommt nicht mehr Personal – dessen Direktor hatte beides kritisiert.

Für Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) handelt es sich um das größte Demokratiepaket seit 1981. ÖVP-Vizelandeshauptmann Franz Steindl erinnerte daran, dass das wichtigste Ziel erreicht wurde – die Abschaffung des Proporzes und damit die freie Regierungsbildung.

Die weiteren Eckpunkte: Schon ein Viertel der Mandatare kann einen Untersuchungsausschuss einsetzen; die Vorzugsstimmenhürde fällt; die Regierung wird ab 2020 fix auf fünf Mitglieder reduziert, 2015 sind fünf bis sieben möglich; Landtagsabgeordnete sollen mehrmals in Karenz gehen können.