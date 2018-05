Opfer im Netz werden immer jünger

Ein großes Thema bei der Jugend ist Sexting, bei dem Nacktbilder oder pornografische Videos verschickt werden. Oft geraten diese dann ins Internet und werden unkontrolliert versendet. Viele Jugendliche melden sich bei solchen Vorfällen bei „Rat auf Draht“. „Man muss für die Opfer da sein und vermitteln, dass sie nicht daran Schuld sind, wenn ein einvernehmlich versendetes Foto in Umlauf gerät. Hier muss ganz klar illegales Weiterversenden eines Fotos als das Problem gesehen werden, anstatt das Opfer durch Schuldzuweisungen noch weiter zu belasten“, erklärt Halasz.

Zweites großes Thema ist Mobbing. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt immer mehr. „Früher hatten die Opfer zu Hause dann Ruhe, jetzt geht es über Whats App oder ähnliches weiter“, sagt Halazs. Es ist schwierig die Opfer zu schützen. „Was hilft, sind Interventionen aus der Klasse heraus. Man muss die Schüler so in ihrer Handlungsfähigkeit stärken, dass sie sich trauen bei Mobbingsituationen einzuschreiten“ sagt Halasz. Sowohl im Netz, als auch in der Schule brauche es Zivilcourage und„eine klare Haltung von Seiten der Schule, dass Gewalt in keiner Weise toleriert wird“, sagt die Psychologin.