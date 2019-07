Ohne Führerschein, aber mit gestohlenen Kennzeichen

Ein 19-jähriger Grazer, der ohne Führerschein und mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw unterwegs war, wurde am Sonntag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges habe sich herausgestellt, dass das Kennzeichen bereits am 17. Mai in Graz gestohlen worden war, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.