Offroad-Abenteuer fürs kleine Budget

Fünf Tage, 40 Geländefahrzeuge und die westrumänischen Karpaten. Offroad- Navigations- Expedition - kurz ONE-Trophy, nennt sich das Abenteuer, das der Riedlingsdorfer Markus Prochazka gemeinsam mit seinem Kollegen Bernhard Hofstätter organisierte.



"Wir sind schon länger in der Offroadszene aktiv und sind bei vielen Trophys mitgefahren. Da wollten wir etwas Eigenes auf die Beine stellen", erklärt Prochazka. In den vergangenen zehn Jahren seien die Starterfelder bei solchen Veranstaltungen immer professioneller geworden. "Will man vorne mitfahren, braucht man sehr viel Geld", sagt der 40-Jährige. In die Autos werde teilweise doppelt so viel Geld hineingesteckt wie das Fahrzeug gekostet hat. Oft seien nur mehr Werkstättenteams dabei und gut betuchte Fahrer.