ÖZIV-Präsident Groß: „Wir haben immer einen Plan B“

„Wenn sich jemand Hilfe suchend an uns wendet, ist er – nach welchem Schicksalsschlag auch immer – in einer Ausnahmesituation und so gut wie handlungsunfähig“, weiß Hans-Jürgen Groß aus eigener Erfahrung. „Für mich ist daher die wichtigste Aufgabe des Verbandes, ihm so viel wie möglich abzunehmen.“ Behördenwege, Anträge, rechtliche Unterstützung, um Ansprüche einzuklagen, all das übernimmt der ÖZIV für seine Mitglieder.

„Ich will nicht, dass man einfach Formulare in die Hand gedrückt bekommt und dann damit allein gelassen wird“, betont der Präsident des „Verbandes für Menschen mit Behinderungen“. „Oft wissen Betroffene nicht, wie es weitergehen soll. Wir wissen es. Wir haben immer einen Plan B“, versichert er.