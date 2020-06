ÖVP will Heim, Landesrat bleibt hart

Das GIP wird kein Pflegeheim, so entschieden immerhin rund 80 Prozent der Großpetersdorfer am 11. März 2012, der KURIER hat berichtet. "Mehr als 50 Tage sind nun vergangen, passiert ist nichts", sagt ÖVP-Stadtparteiobmann Stefan Zlatarits. Denn ein Altenpflegeheim sei notwendig in der etwa 3500-Seelen-Gemeinde, da sei man sich einig. Doch der zuständige Landesrat Peter Rezar, SPÖ, erklärte schon im Vorfeld der Volksabstimmung, dass die Tagsatzvereinbarungen für ein Pflegeheim an das Hotel GIP gebunden sind. Denn das Hotel, das seit Jahren nicht mehr wirtschaftlich ist und der Gemeinde etwa 180.000 Euro im Jahr kostet, sollte so profitabel werden.

Bürgermeister Wolfgang Tauss, SPÖ, erklärt: "Die Gespräche mit Landesrat Rezar seien nie abgerissen, wir verhandeln noch." Die Tagsatzvereinbarungen seien fürs Erste weg. Für ihn ist das ein Start in den Wahlkampf, aber "auch wir wollen in Großpetersdorf ein Pflegeheim errichten", sagt Tauss.