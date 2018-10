ÖVP: Thomas Steiner gibt‘s jetzt im Doppel

Aber grundsätzlich merkt Steiner, der wie Kaiser sein Berufsleben in der Politik verbracht hat, an: „Ich hätte nicht so gehandelt wie Kaiser“: Für Burgenlands ÖVP-Obmann wäre zuerst der Listenplatz zu fixieren, den eine Landespartei bekommt, erst „danach sollte man über Personen reden“. Dabei müsse gelten: „Es sollte nicht so sein, dass jemand etwas wird, nur weil er der Sohn von jemandem ist“. Steiner senior räumt aber ein, dass er „nicht in diese Situation kommen möchte“, denn dabei „Objektivität zu wahren, ist schwierig“.

Derzeit scheint eine solche Situation ohnehin fern, denn Sohn Thomas hat eben erst mit dem Politikwissenschaftsstudium an der Uni Wien begonnen und verschwendet vorerst keinen Gedanken an die Berufspolitik. Dass er bei der Jungen Volkspartei angedockt hat, habe weniger mit seinem Vater als vielmehr mit Freunden zu tun. „Was ich momentan mache, macht mir Spaß“, sagt er und wirkt dabei ganz entspannt. Das scheint auch die passende Bezeichnung für das Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu sein. Selbst in der Sturm-und-Drang-Phase der Pubertät sei alles „im Rahmen“ geblieben, brummt der Vater zufrieden und der Sohn berichtet von einem steten Geben und Nehmen: Bei formalen und organisatorischen Fragen sei der politisch erfahrene und juristisch ausgebildete Vater erste Ansprechperson, dafür gebe er dem Altvorderen Ezzes, wenn es um die Befindlichkeiten von Jugendlichen gehe, in Eisenstadt und überhaupt. Wenn schon nicht ins Streiten, so doch ins Hadern kommen sie einzig auf dem Tennisplatz, wo der Ältere gegen den Jungen jetzt „das erste Mal verloren“ hat, bedauert Steiner senior leicht zerknirscht.