ÖVP-Ortschef will neu wählen lassen: „So klappt es einfach nicht“

Wulkaprodersdorf.

Bürgermeister kündigt

Antrag auf Auflösung

des Gemeinderats an, hat dafür aber keine Mehrheit. Eigentlich ist die geforderte Auflösung des Gemeinderats so etwas wie ein Hilferuf von ÖVP-Bürgermeister Friedrich Zarits. Denn auch er weiß, dass dem Wunsch der ÖVP in der Gemeinderatssitzung am 4. Juli kaum Folge geleistet werden wird – die Auflösung des Gemeinderats bedeutet immerhin Neuwahlen.

Sowohl SPÖ (7 Mandate) als auch die Unabhängige Dorfliste Wulkaprodersdorf (UDW, 4) kündigten an, dem ÖVP-Antrag (10) nicht zustimmen zu wollen – zwei Drittel wären aber notwendig.