ÖVP Burgenland: Sagartz' Vorgänger könnte sein Nachfolger werden

2020 schaffte dessen Nachfolger Thomas Steiner sogar ein Plus von 1,5 Prozentpunkten, machte angesichts der absoluten SPÖ-Mehrheit aber den Platz frei – für Sagartz.

Dass der 44-Jährige, der die vergangenen fünf Jahre im EU-Parlament verbrachte, nach der historischen Wahlschlappe noch im Amt ist, verstehen nicht alle. Entscheidungsträger erzählen von teils ratlosen, teils erzürnten Anrufen von Funktionären.

Dass Sagartz, der in seinem Wahlkreis das Grundmandat verfehlt hat, nach dem Parteivorstand am Montag meinte, dieser habe ihm einstimmig mit einer Enthaltung das Vertrauen ausgesprochen und mit Vorgesprächen über eine etwaige Koalition mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betraut, sorgte in Teilen des Vorstands für Unmut.