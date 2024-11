Österreichs erster Lavendel-Frizzante kommt aus dem Burgenland

Auch Duftbauer Stefan Zwickl war anfangs skeptisch, als Sektproduzent Peter Szigeti mit der skurrilen Idee auf ihn zukam. Doch das Ergebnis kann überzeugen: Ein Hauch des pannonischen Lavendels macht sich vor allem in der Nase bemerkbar; am Gaumen präsentiert sich der Golser Frizzante als trinkfreudiger, prickelnder Schaumwein.

Über einen Mangel an Getränkeinnovationen kann man sich im Burgenland wahrlich nicht beklagen. Schilfwein, Uhudlerbier und alkoholfreier Rotwein sind nur drei von vielen Marktneuheiten, über die der KURIER in diesem Jahr schon berichtet hat.

Das zu 100 Prozent burgenländische Produkt – der Lavendel stammt von Zwickls „Steppenduft“-Hof in Frauenkirchen, die Trauben für den Sekt aus der Region Neusiedler See – kommt in einer limitierten Weihnachtsedition auf den Markt. Erstmals verkostet werden kann das spannende Experiment von 13. bis 15. Dezember: Jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnet Duftbauer Stefan Zwickl seinen Adventmarkt am Maria Weitner-Platz in Frauenkirchen.