"Österreich liest": Literarische Highlights in Burgenlands Bibliotheken

In dieser Woche ist es wieder so weit: Die Aktionswoche "Österreich liest: Treffpunkt Bibliothek" hat am Montag begonnen und soll das ganze Land – und auch das Burgenland – zum Lesen motivieren. Bereits zum 19. Mal veranstaltet der Büchereiverband Österreich (BVÖ) dieses Festival, das Leser jeden Alters anzieht und zum größten Literaturereignis des Jahres zählt.

Die Organisation setzt in diesem Jahr auf eine optimierte Online-Präsenz. Auf der neugestalteten Website von "Österreich liest" können sich Literaturbegeisterte über das gesamte Programm informieren. "Wir wollen Neues und Bewährtes verbinden und damit Leser überall im Land erreichen", so die Veranstalter.

Im Burgenland setzt so manche Bibliothek auch auf eher ausgefallene Veranstaltungen. In Litzelsdorf (Bezirk Oberwart) lädt man an diesem Freitag etwa zum Kabarett "Die bessere Hälfte" von den "Menopausen" (19 Uhr) und am 30. Oktober zur "Gruselstunde mit Geistern und Fledermäusen" (17 Uhr). In Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) gibt es heute, Mittwoch, von 10 bis 11 Uhr einen Baby-Büchertreff; von 14.30 bis 17 Uhr heißt es bei einem Malworkshop "Heute bin ich".