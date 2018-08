Ölbaronin in der Kukmirner Toskana

Doris Kollar-Lackner ist Betriebsführerin bei ihrer Landwirtschaft und arbeitet beim Lagerhaus Südburgenland. Im August 2017 hat sie ihre Kernöl-Manufaktur in Kukmirn eröffnet.

KURIER: Was macht das Landleben für Sie lebenswert?

Doris Kollar-Lackner: Landleben bedeutet für mich, in der Natur zu sein und dass ich meine Ruhe habe. Ich bin absolut kein Stadtmensch. Ich bin gern in der Dorfgemeinschaft und kenne meine Mitmenschen, dieses Miteinander hat man in der Stadt nicht. Hier am Land kann man sich auch gut entfalten.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Eigentlich bei mir zu Hause in Kukmirn, hier fühle ich mich wohl und hab’ meine Lieben um mich.

Vermissen Sie das Stadtleben?

Ich habe nie in der Stadt gewohnt, wenn wir für einen Tag nach Wien fahren, ist es lustig. Aber den Stau und die vielen Leute, das mag ich nicht, ich bin gern am Land – eine richtige Landpomeranze, wie man sagt. Ich wollte schon immer die Landwirtschaft übernehmen.

Wo sehen Sie die Schwierigkeiten am Landleben?

Die Verkehrsanbindung bei uns im Bezirk Güssing ist ein Problem. Infrastruktur und Geschäfte haben wir genug hier, aber 45 Minuten bis zur Autobahn sind sehr lange. Die S7 (Schnellstraße von Ilz-Fürstenfeld bis Heiligenkreuz Anm.) kommt um 20 Jahre zu spät.

