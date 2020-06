Öko-Kapelle mit drei Ecken

Ein sakrales Bauwerk der besonderen Art hat der gebürtige Deutschkreutzer Helmut Gager in seiner früheren Heimatgemeinde geschaffen. Die Kapelle, die dem Heiligen Jakob gewidmet ist, sticht nicht allein wegen ihrer Form ins Auge. "Es ist die einzige dreieckige Kapelle, die in Ökobauweise in Österreich errichtet wurde", erklärt Gager. Die Idee, solch ein Bauwerk zu errichten, sei ihm gekommen, als er 27 Tage lang auf dem rund 800 Kilometer langen Jakobsweg unterwegs war.

"Trotz einiger Schicksalsschläge bin ich dankbar für mein Leben und dass ich in Deutschkreutz aufwachsen durfte", schildert Gager den Beweggrund für sein Vorhaben. Seine Frau, Johanna Steinmetz, sei sofort mit der Umsetzung der Idee einverstanden gewesen.

Es sollte aber eine außergewöhnliche Kapelle sein, die er errichten wollte. "Eines morgens bin ich aufgewacht und wusste, dass sie eine dreieckige Form haben soll." Der niederösterreichische Architekt Alexander Beisteiner habe ihn bei der Planung unterstützt. "Er hat mich auch auf die Idee gebracht, die Kapelle anstatt mit Ziegeln, mit Stroh und Schilf zu bauen."