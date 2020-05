"Öko-Bus" sichert Nahverkehr im Bezirk

"Wir sind die einzigen Gemeinden des Burgenlandes, die für einen überregionalen Personenverkehr selber Beiträge zahlen", erklärt Walter Temmel, Bürgermeister von Bildein. Hier ortet der VP-Bürgermeister auch die Ungerechtigkeit. "Im Nordburgenland sollen 55 Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr investiert werden, wir bezahlen selbst", sagt Temmel.



Trotzdem fordert der Bürgermeister die Verkehrsministerin, den Landeshauptmann und die Güssinger Landesrätin Verena Dunst zum Handeln auf. "Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Mehrkosten für den öffentlichen Busverkehr, wie in anderen Regionen, vom Land übernommen werden."



Für Südburg Direktor Heinz-Peter Krammer ist die Grundversorgung an Mobilität im Bezirk wieder hergestellt. "Wir haben seit 5. September den Auftrag für die zusätzlichen Fahrten und der Bus wird schon gut angenommen", erklärt der Direktor und SP-Bürgermeister von Stegersbach. Er habe in seiner Laufbahn festgestellt, dass erst das Angebot die Nachfrage schaffe, deshalb sei es wichtig über längere Zeiträume die Entwicklung zu beobachten.