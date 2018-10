ÖBB behalten Bahnlinie für „OpenRailLab“

Passiert ist noch immer nichts, die Holztransporter fahren nach wie vor durch die Stadt“, sagt ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner. Die Beschwerden in der Bahnhofstraße steigen, „überhaupt weil wir jetzt viel Geld in die Sanierung investiert haben“, sagt Rosner. Die Ankündigung die Holzverladung aus dem Zentrum zu verlagern, reichen ihm nicht mehr: „Es wird etwas versprochen und es passiert nichts.“ Der Gemeinde seien die Hände gebunden, „wir können kein Terminal bauen“. Eine von der Stadtgemeinde in Kooperation mit dem Land in Auftrag gegeben Studie hätte klar gezeigt, dass der ideale Standort für ein Verladeterminal bei Rotenturm an der Strecke sei.