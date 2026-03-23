Obstveredler des Jahres: Die besten Produzenten im Burgenland
Bei der Landesprämierung für Obstverarbeitungsprodukte sind die besten Produzenten des Jahres ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden 394 Produkte von 76 Betrieben eingereicht und von einer länderübergreifenden Fachjury verkostet.
Die Veranstaltung wird jährlich von der Burgenländischen Landwirtschaftskammer und dem Obstbauverband organisiert und ist eine der wichtigsten Plattformen für Obst-Verarbeitungsbetriebe. Bewertet werden Produkte wie Edelbrand, Saft, Nektar, Most, Essig, Sirup und Likör. Die Siegerehrung fand im Kulturzentrum Mattersburg statt.
Neben den acht Landessiegern und 14 Sortensiegern wurden wieder die drei besten „Produzenten des Jahres“ ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgt über die höchste Durchschnittspunktezahl der eingereichten Produkte, wobei mindestens fünf Proben in drei verschiedenen Landessiegergruppen eingereicht werden müssen.
Die Sieger:
- Gold ging an Sonnenobst Familie Habeler aus Wiesen
- Silber an die Destillerie Kohlmann aus Horitschon
- Bronze an die Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt.
Regional kaufen
Das Gesamtergebnis zeigt die große Bandbreite der ausgezeichneten Produkte: 164 Proben erhielten Gold, 134 Silber, 55 wurden mit „Prämiert“ bewertet, während hingegen nur 41 Proben ohne Auszeichnung blieben. „Das große Spektrum der Produkte und die Vielzahl der Einreichungen spiegeln die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft wider“, so Berlakovich. Obstbaupräsident Johann Plemenschits appelliert an die Konsumenten, beim Kauf auf Regionalität und Saisonalität zu achten.
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