Obstveredler des Jahres: Die besten Produzenten im Burgenland

Bei der Landesprämierung für Obstverarbeitungsprodukte sind die besten Produzenten des Jahres ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden 394 Produkte von 76 Betrieben eingereicht und von einer länderübergreifenden Fachjury verkostet.

Die Veranstaltung wird jährlich von der Burgenländischen Landwirtschaftskammer und dem Obstbauverband organisiert und ist eine der wichtigsten Plattformen für Obst-Verarbeitungsbetriebe. Bewertet werden Produkte wie Edelbrand, Saft, Nektar, Most, Essig, Sirup und Likör. Die Siegerehrung fand im Kulturzentrum Mattersburg statt.