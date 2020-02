Oberwarts Stadtchef Rosner wird 2. Landtagspräsident

Im Rennen ums einzige türkise Bundesrats-Mandat sind der bisherige 2. Landtagspräsident Rudolf Strommer, der ein Landtagsmandat verfehlt hat, und die bisherige Bundesrätin Marianne Hackl leer ausgegangen. Den Ausschlag für Hirczy, der 2017 den Bürgermeistersessel in Jennersdorf verloren hat, dürfte die regionale Ausgewogenheit gegeben haben – alle Bezirke sollten ein Mandat bekommen. Denn Strommer kann in seinem Bezirk Neusiedl am See und seiner Heimatgemeinde Illmitz auf deutlich bessere Resultate verweisen als Hirczy im Landessüden. „Eine Abstimmung ist zur Kenntnis zu nehmen“, sagte der gelernte Offizier Strommer zum KURIER. „Die 21 Jahre im Landtag waren eine schöne Zeit“, so Strommer, der seinen Einstand 1999 mit dem U-Ausschuss zur Bank Burgenland feierte. Er dürfte nach dem Abschied von Kurt Korbatits Chef des ÖVP-Seniorenbundes werden.

Rosner, der über die Parteigrenzen hinweg geschätzt wird, soll mit dem Präsidentenamt wohl aufgewertet werden. Oberwart ist neue Heimatgemeinde von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und mit Christian Dax könnte Rosner bei der Bürgermeisterwahl 2022 ein ernst zu nehmender Herausforderer gegenüberstehen.

Das Landtagspräsidium ist fest in südburgenländischer Hand. Die Moschendorferin Verena Dunst ist weiter 1. und der Pinkafelder Kurt Maczek (beide SPÖ) erstmals 3. Präsident.