Wehoferbach im Wandel der Zeit: Überflutung, Überdachung, Überraschung

Den Bach selbst hat man von der Eisenstädter Bundesstraße bis zur Johann Straussgasse in ein künstliches Gerinne am Straßenrand verlegt, wo der Bach am Anfang hochgepumpt wird und an seinem Ende im wieder ins unterirdische Gerinne abfällt.

Der Wehoferbach ist zurück

Mehr als 25 Jahre später beginnt die nächste Ära: Die Stadt hat ein Renaturierungsprojekt gestartet. Zwischen dem Brückenwirt an der Grazerstraße und der Schulgasse soll der Bach vollständig offengelegt werden. Dabei werden versiegelte Flächen entsiegelt und in begrünte Aufenthaltszonen umgewandelt.

Das Projekt ist mit rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt, 90 Prozent werden gefördert. Die Stadt trägt knapp 200.000 Euro selbst. Ein Wermutstropfen: Bis zu 70 Parkplätze werden künftig wegfallen.