Die beste Verkäuferin Österreichs: "Ich wollte das nie werden"

"Vor fünf Jahren hat bei meiner Mama ein Show-Kochen stattgefunden. Ich war zuerst skeptisch, hab’ alles nur schlechtgeredet und niemand hat an diesem Tag einen Thermi gekauft. Dann wollte meine Tochter irgendwann Germknödel haben, hat sich von meiner Mutter den Thermomix geholt und fröhlich drauflosgepanscht. Die Knödel schmeckten herrlich, also habe ich selbst probiert, damit zu kochen und zack, war ich infiziert", erinnert sich Kollar-Parapatits.

Fünf Erfolgsjahre später ist Anja Kollar-Parapatits immer noch mit 110 Prozent im Geschäft. Was sie selbst am Thermi begeistert? "Eine Küchenmaschine und ein Mixtopf genügen für Tausende Gerichte. Wenn ich früher in der Küche gewerkelt hab, ist’s eskaliert. Alles war voller Geschirr. Das fällt mit dem Thermi weg. Außerdem liebe ich neue Rezepte auszuprobieren und wenn ich nachts nicht schlafen kann, scrolle ich durch Rezeptlisten." Für ihre Showkochen düst Anja Kollar-Parapatits quer durchs Land – über 500 davon hat sie bereits erfolgreich absolviert.

Werbetechnisch spielt sich bei der Südburgenländerin viel in den Sozialen Medien ab. "In meinen Whatsapp-Gruppen sind knapp 800 Mitglieder, auch Männer. Hier tauscht man Erfahrungswerte und Rezepte aus und ich helfe jederzeit bei Fragen", sagt die Thermomix-Anja. "So nennt man mich mittlerweile nämlich", lacht sie. "Dieses Küchengerät hat mein Leben verändert. Eine Dame meinte unlängst zu mir, dass sie ihren Thermomix auf keinen Fall wieder hergeben würde, aber bei ihrem Mann sei sie sich da nicht so sicher. Ich sag’ dazu nur, ich kann die Frau voll und ganz verstehen."